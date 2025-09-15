Tartışmaların Odağındaki Antalya Arkeoloji Müzesi'nin Yıkımına Resmen Başlandı: 100 Bin Eser Konteynerde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir yıkılma kararıyla tartışma yaratan Antalya’da 100 bine yakın eserin bulunduğu Arkeoloji Müzesi’nde yıkım süreci resmen başladı. Uzman ekiplerin yaklaşık iki ay süren çalışmalarıyla eserler paketlenip özel koruma altına alınarak konteynerlere yerleştirildi. Yeni müze binasının Kasım 2026’da tamamlanması hedefleniyor.

MÜZE 16 TEMMUZ’DA ZİYARETE KAPATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verdiği Antalya Arkeoloji Müzesi, 16 Temmuz itibarıyla ziyaretçilere kapatıldı. Bu tarihten itibaren, müzede sergilenen binlerce eserin güvenli biçimde tahliyesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

ESERLER KONTEYNERLERE YERLEŞTİRİLDİ

Müzede yer alan yaklaşık 100 bin eser; uzman arkeologlar, restoratörler ve koruma ekipleri tarafından tek tek paketlendi. Özellikle Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles (Herkül) heykeli gibi büyük ve değerli parçalar, özel koruma yöntemleriyle sarılarak taşındı. 30 dönümlük müze bahçesinde kurulan iklim kontrollü konteynerlerde muhafaza edilen eserler, güvenlik kameraları, alarm sistemleri ve mühürlü kapılarla korunuyor.

İLK YIKIM KUZEY KANATTA BAŞLADI

Yıkım çalışmaları gece saatlerinde 4 ekskavatörle başladı. İlk olarak, kuzey bölümde yer alan Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Müdürlüğü’nün ofisleri, yemekhane ve idari birimlerin bulunduğu iki katlı yapılar yıkıldı.

Toplam 13 bin 500 metrekarelik alana yayılan ve 11 bloktan oluşan müze kompleksinde, sergi salonlarının da içinde bulunduğu bölümlerde kapı ve pencere sökümleri tamamlandı. Yıkımın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

YORGUN HERKÜL HEYKELİNE ÖZEL KORUMA

Perge Antik Kenti kazılarında gün yüzüne çıkarılan en önemli eserlerden biri olan Yorgun Herakles heykeli, büyük bir hassasiyetle paketlendi. Yaklaşık 200 büyük boy heykel ve lahit, müze bahçesindeki iklimlendirmeli konteynerlerde bekletiliyor.

YENİ MÜZE 2026’DA AÇILACAK

Yıkımın ardından başlatılacak yeni müze inşaatının 2026 yılı Kasım ayında tamamlanması planlanıyor. Yeni yapının hem çağdaş müzecilik anlayışına uygun hem de ziyaretçilere daha kapsamlı bir deneyim sunacak şekilde tasarlanacağı bildirildi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, yıkım kararının eksik teknik raporlarla alındığını ve alternatif çözümlerin göz ardı edildiğini vurguluyor.

Yıkıma karşı çıkan isimlerden Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Gül Işın, “Bu yapı, Türkiye’de yarışma projesi ile inşa edilen ilk müzedir. Mimari olarak modernist Cumhuriyet kimliğinin taşıyıcısıdır. Yıkılması, bir dönemin kültürel ve kamusal mirasının silinmesi anlamına gelir” demişti.

Kaynak: DHA