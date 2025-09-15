Tartışmaların Odağındaki Antalya Arkeoloji Müzesi'nin Yıkımına Resmen Başlandı: 100 Bin Eser Konteynerde

Antalya Arkeoloji Müzesi’nde yıkım süreci başladı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 16 Temmuz’da kapatılan müzedeki 100 bine yakın eser, uzman ekiplerce paketlenip özel korumalı konteynerlere taşındı. Yıkım ilk olarak kuzey kanatta başladı. Yeni müze binasının Kasım 2026’da tamamlanması bekleniyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir yıkılma kararıyla tartışma yaratan Antalya’da 100 bine yakın eserin bulunduğu Arkeoloji Müzesi’nde yıkım süreci resmen başladı. Uzman ekiplerin yaklaşık iki ay süren çalışmalarıyla eserler paketlenip özel koruma altına alınarak konteynerlere yerleştirildi. Yeni müze binasının Kasım 2026’da tamamlanması hedefleniyor.

MÜZE 16 TEMMUZ’DA ZİYARETE KAPATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verdiği Antalya Arkeoloji Müzesi, 16 Temmuz itibarıyla ziyaretçilere kapatıldı. Bu tarihten itibaren, müzede sergilenen binlerce eserin güvenli biçimde tahliyesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Tartışmaların Odağındaki Antalya Arkeoloji Müzesi'nin Yıkımına Resmen Başlandı: 100 Bin Eser Konteynerde - Resim : 1

ESERLER KONTEYNERLERE YERLEŞTİRİLDİ

Müzede yer alan yaklaşık 100 bin eser; uzman arkeologlar, restoratörler ve koruma ekipleri tarafından tek tek paketlendi. Özellikle Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles (Herkül) heykeli gibi büyük ve değerli parçalar, özel koruma yöntemleriyle sarılarak taşındı. 30 dönümlük müze bahçesinde kurulan iklim kontrollü konteynerlerde muhafaza edilen eserler, güvenlik kameraları, alarm sistemleri ve mühürlü kapılarla korunuyor.

Tartışmaların Odağındaki Antalya Arkeoloji Müzesi'nin Yıkımına Resmen Başlandı: 100 Bin Eser Konteynerde - Resim : 2

İLK YIKIM KUZEY KANATTA BAŞLADI

Yıkım çalışmaları gece saatlerinde 4 ekskavatörle başladı. İlk olarak, kuzey bölümde yer alan Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Müdürlüğü’nün ofisleri, yemekhane ve idari birimlerin bulunduğu iki katlı yapılar yıkıldı.

Toplam 13 bin 500 metrekarelik alana yayılan ve 11 bloktan oluşan müze kompleksinde, sergi salonlarının da içinde bulunduğu bölümlerde kapı ve pencere sökümleri tamamlandı. Yıkımın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Tartışmaların Odağındaki Antalya Arkeoloji Müzesi'nin Yıkımına Resmen Başlandı: 100 Bin Eser Konteynerde - Resim : 3

YORGUN HERKÜL HEYKELİNE ÖZEL KORUMA

Perge Antik Kenti kazılarında gün yüzüne çıkarılan en önemli eserlerden biri olan Yorgun Herakles heykeli, büyük bir hassasiyetle paketlendi. Yaklaşık 200 büyük boy heykel ve lahit, müze bahçesindeki iklimlendirmeli konteynerlerde bekletiliyor.

Tartışmaların Odağındaki Antalya Arkeoloji Müzesi'nin Yıkımına Resmen Başlandı: 100 Bin Eser Konteynerde - Resim : 4

YENİ MÜZE 2026’DA AÇILACAK

Yıkımın ardından başlatılacak yeni müze inşaatının 2026 yılı Kasım ayında tamamlanması planlanıyor. Yeni yapının hem çağdaş müzecilik anlayışına uygun hem de ziyaretçilere daha kapsamlı bir deneyim sunacak şekilde tasarlanacağı bildirildi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, yıkım kararının eksik teknik raporlarla alındığını ve alternatif çözümlerin göz ardı edildiğini vurguluyor.

Yıkıma karşı çıkan isimlerden Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Gül Işın, “Bu yapı, Türkiye’de yarışma projesi ile inşa edilen ilk müzedir. Mimari olarak modernist Cumhuriyet kimliğinin taşıyıcısıdır. Yıkılması, bir dönemin kültürel ve kamusal mirasının silinmesi anlamına gelir” demişti.

Yıkılmak İstenen Antalya Arkeoloji Müzesi İçin Kritik Belgeler İstendiYıkılmak İstenen Antalya Arkeoloji Müzesi İçin Kritik Belgeler İstendiGüncel
Antalya'da Tarihe Işık Tutacak Keşif! Noel Baba'nın Mezarı Bulunmuş OlabilirAntalya'da Tarihe Işık Tutacak Keşif! Noel Baba'nın Mezarı Bulunmuş OlabilirKültür - Sanat

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
Sinop’ta Otluk Alanda Yangın Paniği! Büyümeden Kontrol Altına Alındı Sinop’ta Otluk Alanda Yangın Paniği
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda
Domenico Tedesco Aldığı Haberle Hayatının Şokunu Yaşadı! Fenerbahçe’nin 5 Yıldızı Alanyaspor Maçında Forma Giyemeyecek Aldığı Haberle Hayatının Şokunu Yaşadı
İstanbul'un O İlçesinde 8 Saat Su Kesintisi İstanbul'un O İlçesinde 8 Saat Su Kesintisi
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda