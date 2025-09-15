Sinop’ta Otluk Alanda Yangın Paniği! Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Hamzalı köyünde otluk alanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında çevreye yayılmadan söndürüldü.

Son Güncelleme:
Sinop’ta Otluk Alanda Yangın Paniği! Büyümeden Kontrol Altına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Hamzalı köyünde öğle saatlerinde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, otluk alanda başlayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Domenico Tedesco Aldığı Haberle Hayatının Şokunu Yaşadı! Fenerbahçe’nin 5 Yıldızı Alanyaspor Maçında Forma Giyemeyecek Aldığı Haberle Hayatının Şokunu Yaşadı
Bu Vitamini Kullanırken İki Defa Düşünün! Ölçüyü Kaçırdığınızda Karaciğerden Böbreğe Ciddi Kalıcı Hasara Neden oluyor Karaciğerden Böbreğe Ciddi Hasara Neden oluyor
İstanbul'un O İlçesinde 8 Saat Su Kesintisi İstanbul'un O İlçesinde 8 Saat Su Kesintisi
Esenyurt’ta Okul Önünde Park Halindeki Araç Alev Aldı Esenyurt’ta Okul Önünde Park Halindeki Araç Alev Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda