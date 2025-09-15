Sinop’ta Otluk Alanda Yangın Paniği! Büyümeden Kontrol Altına Alındı
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Hamzalı köyünde otluk alanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında çevreye yayılmadan söndürüldü.
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Hamzalı köyünde öğle saatlerinde yangın meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, otluk alanda başlayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA
