Esenyurt’ta Okul Önünde Park Halindeki Araç Alev Aldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde okul önünde park edilen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay sırasında çevrede büyük panik yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde Borsa İstanbul Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunu almak için okula gelen bir veli, otomobilini park ederek okulun içine girdi. Kısa süre sonra aracın yan kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

VATANDAŞLAR PANİKLEDİ

Aracını dumanlar içinde gören sürücü şoke olurken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Hemen itfaiyeye haber verildi.

İLK MÜDAHALE ÇEVREDEKİ SÜRÜCÜLERDEN

İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar çevrede bulunan diğer sürücüler yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, araçta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

