İzmir’de Lastik Tamircisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir lastik tamircisinin önünde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Aliağa’nın Helvacı Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple, oto lastik tamiri yapılan iş yerinin ön kısmında bulunan lastikler alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu.

VİDANJÖR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bu sırada İzmir-Çanakkale Karayolu’ndan geçen Aliağa Belediyesi’ne ait bir vidanjör aracı alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

İTFAİYE BÜYÜK FELAKETİ ÖNLEDİ

Ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevredeki iş yerlerine sıçramasını engelledi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında iş yeri kısmen hasar görürken, erken müdahale sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Kaynak: İHA

