Türkiye’ye Perşembe Müjdesi! Birden Başlayacak Rahat Bir Nefes Aldıracak: Hazırlıklı Olun
Türkiye’ye yönelik meteorolojik kaynaklardan Perşembe müjdesi verildi. Milyonlarca kişinin beklediği haber sonunda geldi. Başlıyor, hazırlıklı olun…
Meteoroloji kaynaklarından Türkiye’ye yönelik Perşembe uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda beklenen yağış müjdesi verildi.
Ünlü meteoroloji sayfası Hav Forum, Türkiye geneli Perşembe günü yağışların görülebileceğini belirtti.
TÜRKİYE’YE PERŞEMBE TARİHİ VERİLDİ! RAHAT BİR NEFES ALDIRACAK
Hava Forum sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“İstanbul'da 2 gün daha yağış yok. Perşembe ise yağmur alma ihtimalimiz var. Netleşmedi, takipteyiz. İvedilikle şakır şakır yağmura ihtiyacımız var. Tükeniyoruz, baraj doluluk oranı %33'lü seviyelere doğru gidiyor. Durum kötü...”
