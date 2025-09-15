Çorlu’da Zincirleme Kaza! 6 Kişi Yaralandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Yenice yolu Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yaşandı. Yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten ilerlediği bölgede seyir halindeki 4 araç birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Araçlarda bulunan 6 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
