Çorlu’da Zincirleme Kaza! 6 Kişi Yaralandı

Kaza, Yenice yolu Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yaşandı. Yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten ilerlediği bölgede seyir halindeki 4 araç birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Araçlarda bulunan 6 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA