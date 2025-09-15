Gümüşhane’de Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, öğle saatlerinde Kaledibi Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Olgun Y.’ye ait olduğu öğrenilen 29 AF 838 plakalı Tofaş marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevlere çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA