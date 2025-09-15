AKP ile İBB Arasında 'Toplu Taşıma' İnatlaşması! Bu Metrolarda Zam Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimince toplu ulaşıma yapılan yüzde 30'luk zam bugünden itibaren uygulanmaya başlanırken, dikkat çeken bir karara imza atıldı. Söz konusu zammın ‘U’ logolu metrolarda ve Marmaray’da uygulanmayacağı açıklandı.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamda, bugüne kadar toplu ulaşım ücretleri belirlenirken asgari ücret, enflasyon oranı ve akaryakıt fiyatlarındaki değişimin esas alındığını kaydederken, "CHP'li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumdadır. 15 Ocak'ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 30'luk yeni bir zam yapıldı” dedi.

TAM BİLET 35 LİRA

İstanbul’da ulaşım araçlarına gelen zam bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Yolcular, elektronik tam bilete 35 lira, "Mavi Kart" aylık abonmana ise 2 bin 748 lira ödedi.

Deniz yolunu kullanan vatandaşlar, Üsküdar-Eminönü seferi için 44,33 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş için 49,40 lira, Bostancı'dan Adalar'a gitmek için 130,22 lira ödemek zorunda kaldı.

Minibüslerde ise "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücreti 16 liradan 21 liraya çıkartıldı.

Kaynak: AA