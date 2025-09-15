Fenomen Basel Hakkındaki İddianame Hazır! Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Ne Ceza İstendi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada ‘Basel’ olarak tanınan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Bekir Aslan, 9 Temmuz tarihinde yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, söz konusu suçun Adalet Bakanlığı iznine tabi olması nedeniyle Bakanlıktan onay alarak iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘mağdur’ sıfatıyla yer aldı. Basel isimli fenomenin X platformunda yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanına alenen hakaret ettiği belirtildi.

'SUÇ İŞLEDİ'

Savcılık, Basel’in "Geberdiğin gün keyiften ne yapacağımı bile bilemiyorum, geber artık" ifadeleriyle Cumhurbaşkanı’na yönelik suç işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunu ifade etti.

İddianamede, Basel’in Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin 1. ve 2. fıkraları kapsamında cezalandırılması ve ayrıca kasıtlı suç işlediği gerekçesiyle belirli haklardan yoksun bırakılması talep edildi.

"TWEET NETANYAHU’YA YÖNELİKTİ" SAVUNMASI

Basel, hakimlik sorgusunda söz konusu paylaşımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a değil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik olduğunu öne sürdü.

Basel ifadesinde, “7 Temmuz’da Trump ile Netanyahu görüşecekti. O sırada İsrail Gazze’de bir sağlık merkezini bombaladı ve siviller öldü. Tepki göstermek amacıyla paylaşımı yaptım. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazmadım” diyerek serbest bırakılmasını talep etti.

DAVA 3 EKİM’DE

Mahkeme, iddianameyi kabul ederken tensip zaptında Bekir Aslan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın ilk duruşması 3 Ekim 2025 tarihinde İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kaynak: ANKA