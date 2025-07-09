Sosyal Medya Fenomeni 'Basel' Yine Tutuklandı

Sosyal medyada ‘Basel’ ismiyle tanınan Bekir Aslan, dün akşam yeniden gözaltına alınmıştı. ‘Basel’ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sosyal Medya Fenomeni 'Basel' Yine Tutuklandı
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Sosyal medyada ‘Basel’ ismiyle tanınan Bekir Aslan, dün akşam yeniden gözaltına alınmıştı. ‘Basel’ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni ‘Basel’ ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik protestolar sırasında gözaltına alınan Bekir Aslan, 2.5 ay cezaevinde tutulmuştu.

Aslan, serbest kalmasının ardından gazeteci İrfan Değirmencioğlu ile birlikte Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.

'Basel' İsmiyle Tanınan Bekir Aslan Yeniden Gözaltına Alındı'Basel' İsmiyle Tanınan Bekir Aslan Yeniden Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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