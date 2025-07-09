Sosyal Medya Fenomeni 'Basel' Yine Tutuklandı
Sosyal medyada ‘Basel’ ismiyle tanınan Bekir Aslan, dün akşam yeniden gözaltına alınmıştı. ‘Basel’ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Sosyal medyada ‘Basel’ ismiyle tanınan Bekir Aslan, dün akşam yeniden gözaltına alınmıştı. ‘Basel’ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medya fenomeni ‘Basel’ ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.
Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik protestolar sırasında gözaltına alınan Bekir Aslan, 2.5 ay cezaevinde tutulmuştu.
Aslan, serbest kalmasının ardından gazeteci İrfan Değirmencioğlu ile birlikte Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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