Uçaklarda Yeni Dönem Resmen Başladı! Bakan Uraloğlu Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu taşımacılığında yeni dönemi resmen duyurdu. İç hat uçuşlarında bugün itibarıyla su ikramı dönemi başladı.

Söz konusu uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran Uraloğlu, “Bir bardak suyun lafı mı olur?” diyenler olabilir. Ama biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar, gönüllerde yer eder” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu paylaşımının tamamında ise şu ifadeleri kullandı:

Tüm iç hat uçuşlarımızda bugün itibarıyla su ikram etmeye başladık. “Bir bardak suyun lafı mı olur?” diyenler olabilir. Ama biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar, gönüllerde yer eder. Milletimiz için her detayı düşünmeye, en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi