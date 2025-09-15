Uçaklarda Yeni Dönem Resmen Başladı! Bakan Uraloğlu Duyurdu

Bakan Uraloğlu, uçaklarda su ikramı döneminin resmen başladığını duyurdu. Uraloğlu, "Bir bardak suyun lafı mı olur?” diyenler olabilir. Ama biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar, gönüllerde yer eder" dedi.

Uçaklarda Yeni Dönem Resmen Başladı! Bakan Uraloğlu Duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu taşımacılığında yeni dönemi resmen duyurdu. İç hat uçuşlarında bugün itibarıyla su ikramı dönemi başladı.

Söz konusu uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran Uraloğlu, “Bir bardak suyun lafı mı olur?” diyenler olabilir. Ama biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar, gönüllerde yer eder” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu paylaşımının tamamında ise şu ifadeleri kullandı:

Tüm iç hat uçuşlarımızda bugün itibarıyla su ikram etmeye başladık. “Bir bardak suyun lafı mı olur?” diyenler olabilir. Ama biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar, gönüllerde yer eder. Milletimiz için her detayı düşünmeye, en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Abdulkadir Uraloğlu Uçak
