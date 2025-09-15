İstanbul'un O İlçesinde 8 Saat Su Kesintisi

İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın 6 mahallede 8 saat su kesintisi yaşanacak.

İstanbul'un O İlçesinde 8 Saat Su Kesintisi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

İZSU’dan '218 Saatlik Su Kesintisi' Açıklaması: Sistemsel HataİZSU’dan '218 Saatlik Su Kesintisi' Açıklaması: Sistemsel HataYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Kadıköy Su kesintisi
Esenyurt’ta Okul Önünde Park Halindeki Araç Alev Aldı Esenyurt’ta Okul Önünde Park Halindeki Araç Alev Aldı
Bu Başka Bir Seviye! Victor Osimhen’in Yaptığını Duyan Galatasaray Taraftarı Heykelini Diktirecek Galatasaray Taraftarı Heykelini Diktirecek
İzmir’de Lastik Tamircisinde Çıkan Yangın Söndürüldü İzmir’de Lastik Tamircisinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Türkiye’ye Perşembe Müjdesi! Birden Başlayacak Rahat Bir Nefes Aldıracak: Hazırlıklı Olun Türkiye’ye Perşembe Müjdesi
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda