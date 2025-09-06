İZSU’dan '218 Saatlik Su Kesintisi' Açıklaması: Sistemsel Hata

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Urla ilçesinde 5 mahalleyi kapsayan su kesintisinin internet sitesinde 218 saat olarak görünmesine ilişkin açıklama yaptı.

İZSU’dan yapılan duyuruda, İzmirgaz ekiplerinin çalışmaları sırasında içme suyu şebekesine zarar verilmesi nedeniyle kısa süreli su kesintisi zorunluluğunun oluştuğu belirtildi.

'SİSTEMSEL HATA'

Açıklamada, “Saat 12.40 itibarıyla anlık kesinti sistemine giriş ekranında yaşanan sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti 218 saat olarak görünmüştür. Hatanın fark edilmesini müteakip saat 13.45’te bilgilendirme ekranı düzeltilmiş olup gerçek kesinti süresi bugün 12.40 ile 16.00 arasında uygulanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

İZSU’nun internet sitesinde daha önce yer alan duyuruda, doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesi nedeniyle Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde 12.40 ile 15 Eylül 15.00 arasında su kesintisi yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA