Tekirdağ'da Üç Günlük Deniz Yasağı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün, cuma ve cumartesi denize girilmesi yasaklandı. Valilik, yasağın can güvenliği için alındığını belirtti.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca denize girilemeyecek. Valilikten yapılan açıklamada, bugün, cuma ve cumartesi Saray’daki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, yasağın vatandaşların can güvenliği için alındığı vurgulandı. Yetkililer, denetimlerin jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Vatandaşların yasağa uymaları ve denize girmemeleri gerektiği hatırlatılırken, olumsuz hava koşullarının hafta sonu boyunca devam etmesinin beklendiği belirtildi.

