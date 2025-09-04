Tekirdağ'da Üç Günlük Deniz Yasağı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca denize girilemeyecek. Valilikten yapılan açıklamada, bugün, cuma ve cumartesi Saray’daki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, yasağın vatandaşların can güvenliği için alındığı vurgulandı. Yetkililer, denetimlerin jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Vatandaşların yasağa uymaları ve denize girmemeleri gerektiği hatırlatılırken, olumsuz hava koşullarının hafta sonu boyunca devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA