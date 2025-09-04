İskenderun'da Hortum Paniği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın İskenderun ilçesi açıklarında sabah saatlerinde etkili olan fırtına, Akdeniz’de hortum oluşmasına neden oldu. Hortumun oluştuğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Deniz üzerinde oluşan hortum, karaya ulaşamadan kayboldu. Görüntülerde hortumun spiral biçimde yükseldiği ve deniz yüzeyinde etkili olduğu görüldü.

Kaynak: İHA