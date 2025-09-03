Afyonkarahisar'daki Cinayete İlişkin 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da mali müşavir İsmet Çelik’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Saldırgan ve azmettirici oldukları belirtilen 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'daki Cinayete İlişkin 3 Kişi Tutuklandı
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde mali müşavir İsmet Çelik’in evinin önünde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı. 28 Ağustos’ta Konak Mahallesi’nde yaşanan olayda Çelik, evinin bahçesine giren bir kişinin silahlı saldırısına uğramış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren A.B.’yi Ankara’nın Sincan ilçesinde yakalamıştı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın azmettiricileri olduğu öne sürülen M.Z. ve İ.Y.’yi İstanbul’da gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

