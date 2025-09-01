Taksi Durağında Dehşet! Tartışma Cinayetle Bitti

Kayseri’de taksi şoförü M.D., durakta tartıştığı H.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan saldırgan aranıyor.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde taksi durağında başlayan tartışma ölümle bitti. Olay, saat 19.00 sıralarında Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre M.D. ile H.Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.Ş., yanında taşıdığı bıçakla M.D.’yi ağır şekilde yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan taksici, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan H.Ş.’nin yakalanması için geniş çalışma başlatıldı.

Etiketler
Kayseri Cinayet
