Muğla Menteşe’de Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi’nde, Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı; 3 kişi hafif yaralandı, soruşturma devam ediyor.

Muğla Menteşe’de Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi’nde, Aydın-Muğla karayolunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AVC 099 plakalı araç, aynı yönde seyir halinde olan 48 AEY 696 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluşurken, 48 AEY 696 plakalı araçta yolcu olarak bulunan G.İ., T.İ. ve L.İ. adlı üç kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, üç kişiyi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA

