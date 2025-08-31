Konya'da Feci Kaza! 7 Kişi Yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Karapınar ilçesi Hotamış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Cevade S. idaresindeki 42 MA 2040 plakalı otomobil, D330-14 Hotamış kavşağında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, yoldan çıkarak savrularak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

