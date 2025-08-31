Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı, 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin içindeki 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı, 4 Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.Ç. (38) idaresindeki 03 LF 216 plakalı otomobil, Hırka köyü mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ş.Ç, H.Ç, E.Ç. ve İ.E.Ç. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

