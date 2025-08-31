Hatay’da Yaralar Sarılmadan Sağlık Sistemi Çöküyor! 750 Bin Kişi Aile Hekimsiz Kalabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen, Hatay'da yaklaşık 250 aile hekimi hâlâ konteynerlerde sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ali Kanatlı, konteynerlerdeki koşulların yeterli olmadığı gerekçesiyle Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) grup puanlarının düşürülmek istendiğini açıkladı.

DEPREMİN ARDINDAN KALICI ÇÖZÜM GELMEDİ

Depremin ardından Hatay’da çok sayıda Aile Sağlığı Merkezi yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Geçici çözüm olarak Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerini konteynerlerde hizmet vermeye yönlendirdi. Ancak geçen sürede kalıcı sağlık merkezlerinin inşa edilmemesi, hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşları zor durumda bıraktı.

KONTEYNER ASM’LERE GRUP DÜŞÜRME TEHDİDİ

Sağlık Bakanlığı’nın şimdi ise bu konteyner ASM'leri denetleyerek, gerekli fiziki koşullar sağlanamadığı gerekçesiyle gruplarını düşürmeyi planladığı belirtiliyor. Aile hekimliği sisteminde yapılan gruplandırma, hizmet verilen bölgenin nüfusu, ulaşılabilirliği, altyapısı ve sosyoekonomik durumu gibi kriterlere dayanıyor. Bu gruplandırma, sağlık çalışanlarının maaş ve ek ödemelerini de doğrudan etkiliyor.

‘ARKADAŞLARIMIZ FEDAKÂRLIK YAPIYOR’

Dr. Ali Kanatlı, daha önce A, B ve C grubunda yer alan ASM’lerin konteynerlerde hizmet vermeye başladıklarında grup puanlarını koruduklarını, ancak şimdi bu durumun değiştirilmeye çalışıldığını ifade etti. Kanatlı, şunları söyledi: "Şimdi bakanlığın aklına bir şey geldi, 'Bu konteynerleri denetleyeceğiz uygun değilse grubunuzu düşüreceğiz.' Grup düşmek nedir? Aile hekimlerinin gider ödeneğiyle çalıştırdıkları ebe, hemşire ve hizmetli kadrosundakileri dışarı çıkarma demektir. Yani onlar işsiz kalacak. 200 tane yeni işsizimiz olacak. Birincisi bu. Gruplama kriteri nedir? Örneğin, bekleme salonu yok. Biz zaten aylardır bu sorunu söylüyorduk."

‘KONTEYNERLER KOŞULLARI KARŞILAMIYOR’

Konteynerlerin, mevzuata uygun sağlık hizmeti sunmak için gereken şartları karşılamadığını vurgulayan Kanatlı, şunları kaydetti: “Örneğin yönetmelikte her bir odanın 10 metrekare olması, bekleme salonu ve engelli tuvaleti bulunması gibi zorunluluklar var. Ancak konteynerler bu koşulları karşılamaktan çok uzak"

‘HASTALAR YAĞMURDA, ÇAMURDA BEKLİYOR’

Konteynerlerde hizmet veren sağlık çalışanlarının yanı sıra, hastaların da büyük zorluk yaşadığını belirten Kanatlı, “Hastalar yağmurda, çamurda, tozda, sıcakta bekliyor” diyerek yaşanan mağduriyete dikkat çekti.

Ulaşımın da ciddi bir sorun olduğuna işaret eden Kanatlı, "Astım hastası, astım krizi geldiğinde bu tozun içinde nasıl gelecek?" diye sordu. Kanatlı, sağlık çalışanlarından altyapı eksikliklerini gidermelerinin beklenmesini eleştirerek, “Bu Sağlık Bakanlığının utancıdır” dedi.

‘750 BİN KİŞİ AİLE HEKİMSİZ KALABİLİR’

Kanatlı, grup düşürme kararı sonrası aile hekimlerinin görevlerine devam etmemesi durumunda Antakya, Defne, Kırıkhan ve Samandağ’da yaklaşık 750-800 bin kişinin aile hekimine erişimi olmayacağını belirtti.

Sağlık çalışanlarının tükenmişlik içinde olduğunu belirten Kanatlı, “Sağlık emekçileri tükenmiş durumda. Üstlerine daha da niye gidiliyor?” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA