Kahramanmaraş'taki Konteyner Kentte Cinsel İstismar Girişimi İddiası! Komşular Görünce Yakalandı, Çocuk Devlet Korumasında

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Güney Kore konteyner kentte 8 yaşındaki bir çocuğun 57 yaşındaki S.K.'nın cinsel istismar girişimine maruz bırakıldığı iddia edildi. S.K., pazartesi akşam saatlerinde konteyner kente girdi. S.K.'nın 8 yaşındaki çocuğu alarak boş bir konteynere götürdüğü iddia edildi.

ADLİ TIP MUAYENESİNDEN NE ÇIKTI?

Bunu gören konteyner kentte yaşayanlar, güvenliğe haber verdi ve polisler S.K.'yı gözaltına aldı. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürülen 8 yaşındaki çocuğun fiziki muayenesinde 'cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığı' belirtildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Gözaltına alınan S.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevinde gönderildi. 8 yaşındaki çocuk ile kardeşi devlet koruması altına alındı. Çocukların anne ve babasının ayrı olduğu; babanın cezaevinde olması nedeniyle ise engelli olan dedeleriyle kaldığı öğrenildi.