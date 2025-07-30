Kahramanmaraş'taki Konteyner Kentte Cinsel İstismar Girişimi İddiası! Komşular Görünce Yakalandı, Çocuk Devlet Korumasında
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kurulan konteyner kentte cinsel istismar girişiminin yaşandığı iddia edildi. 8 yaşındaki çocuğu boş konteynere götürdüğü öne sürülen 57 yaşındaki şüpheli S.K tutuklandı. 8 yaşındaki çocuk ve kardeşi, devlet koruması altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Güney Kore konteyner kentte 8 yaşındaki bir çocuğun 57 yaşındaki S.K.'nın cinsel istismar girişimine maruz bırakıldığı iddia edildi. S.K., pazartesi akşam saatlerinde konteyner kente girdi. S.K.'nın 8 yaşındaki çocuğu alarak boş bir konteynere götürdüğü iddia edildi.
ADLİ TIP MUAYENESİNDEN NE ÇIKTI?
Bunu gören konteyner kentte yaşayanlar, güvenliğe haber verdi ve polisler S.K.'yı gözaltına aldı. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürülen 8 yaşındaki çocuğun fiziki muayenesinde 'cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığı' belirtildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA
Gözaltına alınan S.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevinde gönderildi. 8 yaşındaki çocuk ile kardeşi devlet koruması altına alındı. Çocukların anne ve babasının ayrı olduğu; babanın cezaevinde olması nedeniyle ise engelli olan dedeleriyle kaldığı öğrenildi.