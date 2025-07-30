Katledilen Aslan Zeus’un Yaraladığı Çiftçiden İnsanlık Dersi: 'Öldürmeselerdi, Bu Olayda Tek Suçsuz Olan Ben ve Aslan'

Antalya’da hayvan parkından kaçan ve avcılar tarafından katledilen 4 yaşındaki Zeus isimli aslanın yaraladığı 53 yaşındaki Süleyman Kır, Zeus’un öldürülmesinden dolayı duyduğu hüznü dile getirdi. Kır "Aslanı uyuştursalardı, öldürmeselerdi iyi olurdu. Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan” dedi.

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6 Temmuz gecesi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayvan parkında kalan 4 yaşındaki Zeus isimli aslan parktan kaçmış, ardından karşılaştığı 53 yaşındaki Süleyman Kır isimli kişiyi yaralamıştı.

Kulak bölgesinde tam kesi, yüz, gövde ve bacaklarında da yaralanmalar nedeniyle tedavi gören Kır taburcu edildi.

Katledilen Aslan Zeus’un Yaraladığı Çiftçiden İnsanlık Dersi: 'Öldürmeselerdi, Bu Olayda Tek Suçsuz Olan Ben ve Aslan' - Resim : 1

Vücudundaki yaraları büyük oranda iyileşen, derin diş izinin bulunduğu ayağındaki yara nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken 53 yaşındaki Kır, yaşadıklarını anlattı.

Katledilen Aslan Zeus’un Yaraladığı Çiftçiden İnsanlık Dersi: 'Öldürmeselerdi, Bu Olayda Tek Suçsuz Olan Ben ve Aslan' - Resim : 2

'TEK SUÇSUZ OLAN BEN VE ASLAN'

Aslanın katledilmesine üzüldüğünü belirten Kır, “Aslanı uyuştursalardı, öldürmeselerdi iyi olurdu. Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan. Diğer suçlu olanlar cezasını çeksin. Orayı yapan, ruhsatı veren, denetleyen, kiralayanlar incelensin ve suçlu kimse bulunsun. Allah'ın bir kuluna, hayvanına dahi bu acıyı yaşatmasın. Çok zorlu bir süreç yaşadık” dedi.

Katledilen Aslan Zeus’un Yaraladığı Çiftçiden İnsanlık Dersi: 'Öldürmeselerdi, Bu Olayda Tek Suçsuz Olan Ben ve Aslan' - Resim : 3

'RÜYALARIMA GİRİYOR'

Tarım yaptığı arazinin hayvanat bahçesine çok yakın olduğunu belirten Kır şöyle konuştu: Çocuklarım bile korkuyor. 'Tekrar kaçar mı?' diye korkuyoruz. Her an başımıza bir şey gelecek diye korku hissediyoruz ama mal canın yongası. Çocuklarım mecburen tarlayı suladılar. Eşim psikiyatri tedavisi görüyor. Ben de geceleri rüyamda bazen aslanla, bazen de farklı hayvanlarla boğuşuyorum. Rüyalarıma giriyor. Aklıma hep geliyor.

Katledilen Aslan Zeus’un Yaraladığı Çiftçiden İnsanlık Dersi: 'Öldürmeselerdi, Bu Olayda Tek Suçsuz Olan Ben ve Aslan' - Resim : 4

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Kaynak: AA

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