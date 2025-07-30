MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Saat 16.30'da başlayan MGK toplantısı, bu yılki 4. toplantı oluyor.

BEŞTEPE’DE GÜNDEM: ORMAN YANGINLARI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kritik toplantıda, Türkiye genelinde etkili olan orman yangınları en öncelikli konu olarak ele alınıyor. Yangınlara müdahale kapasitesi, alınan önleyici tedbirler ve olası sabotaj girişimleri güvenlik bakış açısıyla kapsamlı biçimde değerlendiriliyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİNDE SON DURUM

Toplantıda, “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde sürdürülen güvenlik politikaları masaya yatırılıyor. Terör örgütü PKK’nın 11 Temmuz itibarıyla başlattığı silah bırakma süreci, sahadaki askeri ve istihbari gelişmeler ışığında analiz ediliyor. Terör örgütünün Suriye ve Avrupa’daki yapılanmalarının oluşturabileceği tehditler de gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın siyasi partilerle yürüttüğü temasların sonuçları da değerlendirilecek.

BÖLGESEL GELİŞMELER MERCEK ALTINDA

Toplantıda ayrıca Suriye’deki son gelişmeler ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Suriye yönetimi ile Dürzi toplumu arasında istikrarın sağlanması adına atılabilecek diplomatik ve askeri adımlar görüşülüyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede ateşkesi sağlamak amacıyla izlenebilecek uluslararası girişimler de tartışılan konular arasında yer alıyor.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta barış ve ateşkes arayışları. Türkiye'nin ara buluculuk çabaları, tarafların İstanbul'da tekrar bir araya gelmeleri için yürütülecek diplomatik girişimlerle birlikte ele alınıyor.

Kaynak: AA