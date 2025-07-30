Büyükçekmece’de Otluk Alanda Yangın! Giderek Büyüyor

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesin Celaliye Mahallesi Şile Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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