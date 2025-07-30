Büyükçekmece’de Otluk Alanda Yangın! Giderek Büyüyor

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesin Celaliye Mahallesi Şile Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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