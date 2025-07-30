Bu Kez Aydın Yanıyor! Ekipler Müdahale Ediyor

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaz aylarında artan orman yangınları, kuraklık ve insan kaynaklı ihmallerle büyümeye devam ederken bir haber de Aydın'dan geldi. Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın ormana sıçrarken, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bu Kez Aydın Yanıyor! Ekipler Müdahale Ediyor
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Türkiye, sıcak ve kurak yaz aylarıyla birlikte orman yangınlarının pençesinde mücadele ediyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde, özellikle Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın gibi illerde, son yıllarda artan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle yangın sezonu Mayıs’tan Eylül’e kadar uzadı. 2025 yılının ilk 10 ayında, 2.957 yangında 16.441 hektar ormanlık alan kül oldu. Bu yaz, İzmir, Çanakkale, Manisa ve Eskişehir gibi illerde de yangınlar can kayıplarına ve büyük tahribata yol açtı.

Bu Kez Aydın Yanıyor! Ekipler Müdahale Ediyor - Resim : 1

BU KEZ AYDIN YANIYOR!

Aydın’ın Efeler ilçesinde ise 27 Temmuz 2025’te zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gündüz saatlerinde orman dışı alanda başlayan yangın için mücadelemiz devam ediyor. Karadan ve havadan gece gündüz demeden yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi. Yangının kontrol altına alınması için helikopterler, uçaklar ve yer ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

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Kaynak: AA

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