Rusya Depremi Sonrası Herkes Merak Ediyordu, Kandilli Rasathanesi Açıkladı! Türkiye’de Tsunami Riski Var mı?

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Rusya’nın Kamçatka bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen 8.8’lik deprem sonrasında en az 10 ülkede birden tsunami uyarısı yapılmıştı.

Tsunami uyarısı sonrasında gözler ‘Türkiye’de tsunami olma ihtimali var mı?’ sorusunun cevabına çevrildi.

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA MI?

Herkesin endişe ile merak ettiği soruyu, Kandilli Rasathanesi yanıtladı. Türkiye için tsunami riski bulunmadığını belirten Kandilli Rasathanesi, şu açıklamayı yaptı:

30 Temmuz 2025 tarihinde saat 02:24 TSİ'de, Rusya'nın Kamçatka yarımadası güney doğu açıklarında Mw 8.8 büyüklüğünde, sığ odaklı ve ters faylanma özellikli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kuril-Kamçatka dalma-batma zonu üzerinde, yaklaşık 20.7 km derinlikte gerçekleşmiştir.

UNESCO-IOC ICG/PTWS Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) tarafından; özellikle Rusya Fedarasyonu, Japonya, Hawaii ve birçok Pasifik ülkesinde tsunami uyarısı verilmiştir.

JAPONYA’DA GÖZLEMLENDİ

Japonya kıyılarında 30-50 cm, açık denizde 90 cm, Hawaii'de 1.5 -1.7 m civarına kadar tsunami dalgaları gözlemlenmiştir.

İlgili tsunami servis sağlayıcılar tarafından tsunami tehlikesinin sona erdiği bildirilinceye dek izleme ve bilgilendirme mesajları yayımlanmaya devam edilecektir.

TSUNAMİ RİSKİ BULUNMUYOR

KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, bu olayı uluslararası sistemlerle eşgüdüm içinde yakından takip etmektedir. Bu depremle ilgili olarak ülkemiz kıyıları için tsunami riski bulunmamaktadır.

EN AZ 10 ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Rusya’da deprem sonrasında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada

Rusya başta olmak üzere ABD, Kanada, Japonya, Çin, Meksika, Peru ve Ekvador başta olmak üzere en az 10 ülke için tsunami uyarısı yapıldığı belirtilmişti.

UNESCO-IOC ICG/PTWS Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), özellikle Pasifik kıyısındaki ülkeler için tehlike sinyali vermişti.

Mw 8.8 Kamçatka, Rusya Federasyonu Depremi Kamuoyu Bilgilendirmesi pic.twitter.com/jOQKXl6oGh — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 30, 2025

Kaynak: Haber Merkezi