Rusya Depreminin Gizli Merkezi! İşte 40 Bin Kilometrelik Felaket Zinciri, 15’den Fazla Ülkenin Kabusunun Adı: Pasifik Ateş Çemberi!

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Rusya’nın doğusunda, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında hem Rusya’da hem de çevre ülkelerde alarm verildi.

Dünyada depremlerin yüzde 90’ının meydana geldiği ‘Pasifik Ateş Çemberi’ etrafında yaklaşık 900 kadar aktif volkan yer alıyor.

HEPSİNİ ÇEVRELEMİŞ

Volkanik patlamalarının ve tsunamilerinin çoğunun meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen halka "Pasifik Ateş Çemberi" ismiyle adlandırılıyor.

Pasifik Ateş Çemberi’nde bulunan en yüksek aktif yanardağlar ise Güney Amerika'daki And Dağlarında bulunan Ojos Del Salado (6893 metre) ile Llullaillaco (6739 metre).

VOLKANLAR DA BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Çember boyunca Alaska, Rusya, Japonya, Filipinler, Endonezya ve Yeni Zelanda'da da volkanlar bulunuyor.

Jeofizikçi ve ABD Jeoloji Araştırmaları Deprem Tehlikeleri Programı koordinatörü Michael Blanpied, bir levhanın diğerinin altına itildiği dalma-batma zonlarının olduğu bu bölgede en büyük ve en tehlikeli depremlerden bazılarının meydana geldiğini belirtti.

HEPSİ 9 ÜZERİNDE

Yakın zamanlardaki depremlere bakıldığında, Japonya'nın 2011'deki 9.1 büyüklüğündeki Tohoku depremi, Fukuşima felaketi, 9,5 büyüklüğündeki 10 dakika süren 1960 Büyük Şili depremi, 9.1 büyüklüğündeki 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi ile 9.2 büyüklüğündeki 1964 Alaska depremi Pasifik Ateş Çemberi'nde meydana geldi.

Pasifik Ateş Çeberi etrafında meydana gelen depremlerin ardından bölgede tsunami de yaşanması dikkat çekiyor.

New York Times'a göre uzmanlar bu bölgede başka büyük depremlerin olmasını da öngörüyor. Gelecek büyük depremlerin merkezi olarak ise Kaliforniya'nın San Andreas fayı, Japonya'nın Nankai Çukuru ve Pasifik Kuzeybatısı açıklarındaki Cascadia faylarının olması bekleniyor.

40 bin kilometre uzunluğundaki Pasifik Ateş Çemberi içinde yer alan ülkeler ise şöyle:

Fiji

Solomon Adaları

Papua Yeni Gine

Filipinler

Vietnam

Malezya

Endonezya

Java Adaları

Tayvan

Kuzey ve Güney Kore

Japonya

Alaska (ABD),

Meksika

El Salvador

Kosta Rika

Panama

Kolombiya

Ekvador

Peru

Şili

Kaynak: AA