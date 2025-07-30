Rusya Depreminin Gizli Merkezi! İşte 40 Bin Kilometrelik Felaket Zinciri, 15’den Fazla Ülkenin Kabusunun Adı: Pasifik Ateş Çemberi!
Rusya’da Pasifik Ateş Çemberi üzerinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında gözler, Pasifik Ateş Çemberi’ne çevrildi. Bu bölgeyi öne çıkaran ne? Hangi ülkelere yakın? Hangi ülkeler için risk oluşturuyor? İşte detaylar…
Rusya’nın doğusunda, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında hem Rusya’da hem de çevre ülkelerde alarm verildi.
Dünyada depremlerin yüzde 90’ının meydana geldiği ‘Pasifik Ateş Çemberi’ etrafında yaklaşık 900 kadar aktif volkan yer alıyor.
HEPSİNİ ÇEVRELEMİŞ
Volkanik patlamalarının ve tsunamilerinin çoğunun meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen halka "Pasifik Ateş Çemberi" ismiyle adlandırılıyor.
Pasifik Ateş Çemberi’nde bulunan en yüksek aktif yanardağlar ise Güney Amerika'daki And Dağlarında bulunan Ojos Del Salado (6893 metre) ile Llullaillaco (6739 metre).
VOLKANLAR DA BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR
Çember boyunca Alaska, Rusya, Japonya, Filipinler, Endonezya ve Yeni Zelanda'da da volkanlar bulunuyor.
Jeofizikçi ve ABD Jeoloji Araştırmaları Deprem Tehlikeleri Programı koordinatörü Michael Blanpied, bir levhanın diğerinin altına itildiği dalma-batma zonlarının olduğu bu bölgede en büyük ve en tehlikeli depremlerden bazılarının meydana geldiğini belirtti.
HEPSİ 9 ÜZERİNDE
Yakın zamanlardaki depremlere bakıldığında, Japonya'nın 2011'deki 9.1 büyüklüğündeki Tohoku depremi, Fukuşima felaketi, 9,5 büyüklüğündeki 10 dakika süren 1960 Büyük Şili depremi, 9.1 büyüklüğündeki 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi ile 9.2 büyüklüğündeki 1964 Alaska depremi Pasifik Ateş Çemberi'nde meydana geldi.
Pasifik Ateş Çeberi etrafında meydana gelen depremlerin ardından bölgede tsunami de yaşanması dikkat çekiyor.
New York Times'a göre uzmanlar bu bölgede başka büyük depremlerin olmasını da öngörüyor. Gelecek büyük depremlerin merkezi olarak ise Kaliforniya'nın San Andreas fayı, Japonya'nın Nankai Çukuru ve Pasifik Kuzeybatısı açıklarındaki Cascadia faylarının olması bekleniyor.
40 bin kilometre uzunluğundaki Pasifik Ateş Çemberi içinde yer alan ülkeler ise şöyle:
- Fiji
- Solomon Adaları
- Papua Yeni Gine
- Filipinler
- Vietnam
- Malezya
- Endonezya
- Java Adaları
- Tayvan
- Kuzey ve Güney Kore
- Japonya
- Alaska (ABD),
- Meksika
- El Salvador
- Kosta Rika
- Panama
- Kolombiya
- Ekvador
- Peru
- Şili
Kaynak: AA