MSB Duyurdu! Askerlik Yerleri Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos celbinde silah altına alınacaklar için askerlik yerlerini açıkladı. Sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.

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MSB Duyurdu! Askerlik Yerleri Açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında celp altına alınacakların askerlik yerlerinin açıklandığı duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

MSB’nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, Ağustos ayı askerlik sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025

İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025

Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025

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