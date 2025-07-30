MSB Duyurdu! Askerlik Yerleri Açıklandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında celp altına alınacakların askerlik yerlerinin açıklandığı duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

MSB’nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, Ağustos ayı askerlik sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025

İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025

Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025