Rusya'da 8.8 Büyüklüğünde Kabus: Korku Dolu Anlar Bartınlı İşçilerin Kamerasında

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik’te tsunami alarmına yol açtı. Şiddetli sarsıntı anı bölgede çalışan Türk işçiler tarafından da kaydedildi. İşte Bartınlı işçilerin kameralarına yansıyan o görüntüler...

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Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda sabaha karşı meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki şiddetli deprem bölgeyi alarma geçirdi. Yerel saatle 02.24'te kaydedilen sarsıntı, yerin 20,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından sadece Rusya değil, Japonya, Meksika, ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletleri ile Pasifik Adaları için de tsunami uyarısı yapıldı. Uzmanlar, okyanus kıyılarındaki ülkeleri dalga riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

TÜRK İŞÇİLER DEPREME YAKALANDI

Kamçatka'da inşaatta çalışan Türk işçiler, depreme şantiye alanında yakalandı. Bartın'dan çalışmak için bölgeye giden işçilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

Rusya'da 8.8 Büyüklüğünde Kabus: Korku Dolu Anlar Bartınlı İşçilerin Kamerasında - Resim : 1

Videoda, devasa demirlerin ve beton iskeletin şiddetle sallandığı, işçilerin panikle birbirlerine seslendiği anlar yer aldı.

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Kaynak: DHA

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