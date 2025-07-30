Tsunamiyi Canlı Yayında Beklediler! Milyonlar Diken Üstünde

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Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından Pasifik’e kıyısı olan ülkelerde alarm durumuna geçildi. Bölgede son 73 yıldır yaşanan en büyük deprem olarak kayıtlara geçen sarsıntının ardından en büyüğü 7.9 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelirken çok sayıda ülkede tsunami alarmı verildi.

Depremin ardından tsunami dalgalarının yüksekliği 5 metreye kadar ulaşırken, söz konusu dalgalar, milyonlarca insanı sosyal medyadaki canlı yayınlara kilitledi.

X üzerinden yayın yapan Fox News’in tsunamiye ilişkin yayını 3 milyona yakın kişi tarafından canlı olarak izlendi.

CNBC, Hawaii News Now ve amatör yayıncılar da sosyal medyadan yaptıkları yayınlarla tsunaminin beklendiği bölgelerden anlık olarak görüntüleri paylaşılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi