Tsunamiyi Canlı Yayında Beklediler! Milyonlar Diken Üstünde

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen büyük depremin ardından Pasifik'te tsunami alarmı verildi. Milyonlarca kişi canlı yayında tsunami dalgalarını endişeli bir şekilde bekledi.

Tsunamiyi Canlı Yayında Beklediler! Milyonlar Diken Üstünde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından Pasifik’e kıyısı olan ülkelerde alarm durumuna geçildi. Bölgede son 73 yıldır yaşanan en büyük deprem olarak kayıtlara geçen sarsıntının ardından en büyüğü 7.9 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelirken çok sayıda ülkede tsunami alarmı verildi.

Depremin ardından tsunami dalgalarının yüksekliği 5 metreye kadar ulaşırken, söz konusu dalgalar, milyonlarca insanı sosyal medyadaki canlı yayınlara kilitledi.

X üzerinden yayın yapan Fox News’in tsunamiye ilişkin yayını 3 milyona yakın kişi tarafından canlı olarak izlendi.

Tsunamiyi Canlı Yayında Beklediler! Milyonlar Diken Üstünde - Resim : 1

CNBC, Hawaii News Now ve amatör yayıncılar da sosyal medyadan yaptıkları yayınlarla tsunaminin beklendiği bölgelerden anlık olarak görüntüleri paylaşılıyor.

Rusya'yı Vuran 8.8'lik Deprem Sonrası Dünya Diken Üstünde! Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek? Ahmet Ercan AçıkladıRusya'yı Vuran 8.8'lik Deprem Sonrası Dünya Diken Üstünde! Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek? Ahmet Ercan AçıkladıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tsunami Deprem
El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir
Rusya'yı Vuran 8.8'lik Deprem Sonrası Dünya Diken Üstünde! Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek? Ahmet Ercan Açıkladı Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek? Ahmet Ercan Açıkladı
Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor
Batı’dan Kudüs’e Mesaj: Fransa Öncülüğünde Tarihi Adım! 15 Ülkeden Filistin Çağrısı Batı’dan Kudüs’e Mesaj: Fransa Öncülüğünde Tarihi Adım! 15 Ülkeden Filistin Çağrısı
ÇOK OKUNANLAR
Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Dünyada Tsunami Alarmı Verildi, Balinalar Kıyıya Vurdu, Tahliyeler Başladı Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Dünyada Tsunami Alarmı Verildi, Balinalar Kıyıya Vurdu
Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı
AFAD Açıkladı: Konya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Konya Güne Depremle Başladı!
Gazeteci Cem Küçük'ün Acı Günü! Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu Cem Küçük'ün Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
Arda Güler'in Umutları Tükendi Arda Güler'in Umutları Tükendi