Yeni Aşk Bombası: Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Trudeau Baş Başa Yemekte Yakalandı

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Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile Montréal sokaklarında baş başa görüntülendi. İkilinin akşam yemeğindeki samimi halleri, "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Sadece birkaç hafta önce uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Orlando Bloom ile yollarını ayıran Perry'nin, aşk acısını çabuk atlattığı görülüyor.

İngiliz basını Daily Mail tarafından paylaşılan görüntülerde, Perry ve Trudeau'nun şehrin gözde mekânlarından Le Violon adlı restoranda baş başa yemek yediği görülüyor. Yemek öncesi birlikte parkta yürüyüş yapan ikili, doğal ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Restoranda yan yana oturan Perry ve Trudeau'nun kahkahalarla sohbet ettiği, zaman zaman birbirlerine eğilerek konuştukları objektiflere yansıdı. Katy Perry'nin enerjik tavırları, sık sık güldüğü anlar ve göz teması sosyal medyada olay oldu. Trudeau'nun da oldukça keyifli göründüğü buluşma, kısa sürede magazin basınının manşetlerini süsledi.

Kaynak: Haber Merkezi