Rusya'da Ameliyat Masasında Deprem: Doktorlar Bedenleriyle Hastaya Kalkan Oldu

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Rusya’nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası, sabah saatlerinde 8.8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğunu ve yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından bölgede 6.3 ile 6.9 büyüklüklerinde çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Yetkililer tsunami tehlikesine karşı kıyı hattındaki halkı acilen tahliye etmeye çağırdı. Kamçatka genelinde sirenler çalarken, halk korku içinde yüksek yerlere yöneldi.

Ancak en çarpıcı görüntüler Petropavlovsk Hastanesi'nden geldi. Deprem anı ameliyat sırasında kaydedildi.

Kamera kayıtlarında üç doktorun, şiddetli sarsıntıya rağmen operasyon halindeki hastayı terk etmediği görülüyor. Doktorlar, ameliyat masasında yatan hastayı sarsıntıdan korumak için bedenleriyle adeta bir insan kalkanı oluşturdu.

Kaynak: DHA