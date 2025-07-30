Bursa'da Kabus Yeniden Başladı! Bir Orman Yangını Daha Çıktı

Bursa Harmancık'ta meydana gelen orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "10 bin futbol sahası alanı kaybettik" dedi. Bozbey, bölgede soğutma çalışmaları sürerken ikinci bir yangın daha çıktığını açıkladı.

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Bursa'da Kabus Yeniden Başladı! Bir Orman Yangını Daha Çıktı
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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında geçtiğimiz günlerde kontrol altına alınan orman yangını, 5. gününde bazı noktalarda yeniden etkili olmaya başladı.

26 Temmuz’da Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Harmancık yönüne doğru yayılan yangın, önceki günlerde büyük oranda söndürülmüş olsa da, bölgeden yeniden dumanlar yükseldi.

Yangınla mücadele çalışmalarını sahada takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çamoğlu mevkiinde yangının tekrar başladığını belirterek söndürme ekiplerinin hızla müdahale ettiğini söyledi.

'BURSA BÖYLE BİR FACİAYI UZUN YILLAR GÖRMEDİ'

Bozbey, yangınların etkilediği bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğünü ancak bazı noktalarda yeniden alevlerin görüldüğünü ifade etti. Yangının etkilediği alanın büyüklüğüne dikkat çeken Bozbey, "10 bin stadyum, futbol sahası alanı kadar alanı kaybettik" dedi.

Kaybedilen ormanlık alanlara ilişkin net rakamları paylaşan Bozbey, "Gürsu'da 1370 hektar alanımızı kaybettik. Harmancık'ta ise yaklaşık 4 bin 700 hektar civarındaki alanımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bursa böyle bir faciayı uzun yıllar görmedi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yangınla mücadele sırasında yaşanan acı kayba da değinen Bozbey, merkeze yakın bölgede bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu üç çalışma arkadaşlarının hayatını kaybettiğini hatırlattı. "Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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