Alevlerin Ortasında Zamanla Yarış! Minik Dostlar İçin Vefa Nöbeti Sürüyor

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Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Alevlerin sardığı doğada yalnızca ağaçlar değil, orman içindeki canlı yaşam da büyük tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Bursa ve Karabük’te hâlâ devam eden yangınlar, hem yerleşim yerlerini hem de orman ekosistemini tehdit ediyor. Yangın bölgelerinde görev yapan arama-kurtarma ekipleri, bir yandan yangınla savaş verirken diğer yandan da can havliyle kaçışan hayvanların kurtarılması için zamanla yarışıyor.

BURSA VE KARABÜK’TE YANGINLAR SÜRÜYOR

26 Temmuz’da Bursa’da başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bazı köyler tedbir amacıyla tahliye edilirken, birçok yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karabük’te de bir haftadır devam eden orman yangını henüz kontrol altına alınamamışken, 28 Temmuz’da Kahyalar Köyü yakınlarında ikinci bir yangın daha çıktı. Bölgedeki duman yoğunluğu ve zorlu arazi şartları, müdahaleyi zorlaştırıyor. İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve gönüllüler, gece gündüz demeden alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Bu mücadelede yalnızca insanlar değil, ormanda yaşayan hayvanlar da ön planda tutuluyor.

ORMANLARIN DERİNLİKLERİNDE CAN KURTARIYORLAR

Yangınların etkili olduğu bölgelerde, hayvanların tahliyesi ve tedavisi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu çabaların öncülerinden biri olan Melekler Yaşam Köyü Derneği (MEYAKO), Bursa’daki yangın bölgesine veteriner desteği ve hayvan taşıma ekipmanlarıyla ulaştı. Dernek gönüllüleri, dumandan etkilenen veya yaralanan hayvanları ormanın içlerinden çıkararak güvenli alanlara taşıyor.

Öte yandan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) da hem Bursa hem Karabük’te aktif olarak görev alıyor. HAYTAP’a bağlı ekipler, yanan ormanların içlerine kadar girerek yaralı hayvanları kurtarıp tedavi altına alıyor.

🔴HAYTAP, orman yangınının devam ettiği #Bursa'da hayvanları kurtarmak için saha çalışmalarını sürdürüyor.



📌Özellikle tahliye edilen köylerde taramalar yapan ekipler, minik dostları güvenli alanlara taşıyor. pic.twitter.com/f8fhS3IoxX — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 29, 2025

Özellikle yangın bölgelerinde su ve mama istasyonları kurularak, hayvanların temel ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor.