Alevlerin Ortasında Zamanla Yarış! Minik Dostlar İçin Vefa Nöbeti Sürüyor

Bursa ve Karabük’te süren orman yangınları doğayı tehdit ederken, arama-kurtarma ekipleri alevlerin içinden yalnızca insanları değil, hayvanları da kurtarmak için seferber oldu. MEYAKO ve HAYTAP gibi sivil toplum kuruluşları, yaralı hayvanları ormandan çıkarıp tedavi ediyor, bölgelere mama ve su istasyonları kuruyor.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Alevlerin Ortasında Zamanla Yarış! Minik Dostlar İçin Vefa Nöbeti Sürüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Alevlerin sardığı doğada yalnızca ağaçlar değil, orman içindeki canlı yaşam da büyük tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Bursa ve Karabük’te hâlâ devam eden yangınlar, hem yerleşim yerlerini hem de orman ekosistemini tehdit ediyor. Yangın bölgelerinde görev yapan arama-kurtarma ekipleri, bir yandan yangınla savaş verirken diğer yandan da can havliyle kaçışan hayvanların kurtarılması için zamanla yarışıyor.

BURSA VE KARABÜK’TE YANGINLAR SÜRÜYOR

26 Temmuz’da Bursa’da başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bazı köyler tedbir amacıyla tahliye edilirken, birçok yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karabük’te de bir haftadır devam eden orman yangını henüz kontrol altına alınamamışken, 28 Temmuz’da Kahyalar Köyü yakınlarında ikinci bir yangın daha çıktı. Bölgedeki duman yoğunluğu ve zorlu arazi şartları, müdahaleyi zorlaştırıyor. İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve gönüllüler, gece gündüz demeden alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Bu mücadelede yalnızca insanlar değil, ormanda yaşayan hayvanlar da ön planda tutuluyor.

ORMANLARIN DERİNLİKLERİNDE CAN KURTARIYORLAR

Yangınların etkili olduğu bölgelerde, hayvanların tahliyesi ve tedavisi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu çabaların öncülerinden biri olan Melekler Yaşam Köyü Derneği (MEYAKO), Bursa’daki yangın bölgesine veteriner desteği ve hayvan taşıma ekipmanlarıyla ulaştı. Dernek gönüllüleri, dumandan etkilenen veya yaralanan hayvanları ormanın içlerinden çıkararak güvenli alanlara taşıyor.

Öte yandan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) da hem Bursa hem Karabük’te aktif olarak görev alıyor. HAYTAP’a bağlı ekipler, yanan ormanların içlerine kadar girerek yaralı hayvanları kurtarıp tedavi altına alıyor.

Özellikle yangın bölgelerinde su ve mama istasyonları kurularak, hayvanların temel ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor.

Etiketler
Orman yangınları
Son Güncelleme:
Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Paniği! Kontrol Altına Alındı Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Paniği
Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri
Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı
Beykoz'da Orman Yangınına Yol Açmıştı: İşaret Fişeğini Ateşleyen Şüpheli Tutuklandı İşaret Fişeğiyle Ormanı Yakmıştı, İfadesi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke! Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke!
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da Uğurcan Çakır Monaco'da
Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş
Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’ Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’
Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti