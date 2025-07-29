Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Paniği! Kontrol Altına Alındı

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Gaziantep’te Körkün Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir halı fabrikasının deposunda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

DUMANLARI İŞÇİLER FARK ETTİ

Yangının etkisiyle çıkan dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, 23 araç ve 52 personel ile yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA-DHA