Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Paniği! Kontrol Altına Alındı

Gaziantep’te bir halı fabrikasının deposunda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

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Gaziantep’te Körkün Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir halı fabrikasının deposunda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Paniği! Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

DUMANLARI İŞÇİLER FARK ETTİ

Yangının etkisiyle çıkan dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Paniği! Kontrol Altına Alındı - Resim : 2

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, 23 araç ve 52 personel ile yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA-DHA

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