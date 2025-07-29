Beykoz'da Orman Yangınına Yol Açmıştı: İşaret Fişeğini Ateşleyen Şüpheli Tutuklandı

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Beykoz’da ormanlık alanda çıkan yangının ardından gözaltına alınan 22 yaşındaki A.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yangının, A.A.’nın evinden ateşlediği işaret fişeği nedeniyle çıktığı belirlendi. Emniyette verdiği ifadesinde yangını bilinçli olarak çıkarmadığını söyleyen A.A., pişman olduğunu dile getirdi.

İŞARET FİŞEĞİ ORMANA DÜŞTÜ

Yangın, dün saat 21.05 sıralarında Beykoz Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. İddiaya göre bölgeye işaret fişeği atıldı ve fişeğin düşmesiyle ormanda yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Yangının çıkış noktasını araştıran ekipler, işaret fişeğinin Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi’ndeki bir evin önünden atıldığını belirledi. Yapılan tespit sonrası aynı adreste ikamet eden A.A. gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinde A.A., fişeği babasının gemide çalıştığı dönemde eve getirdiğini, olay günü de ablasının merak etmesi üzerine ateşlediğini belirtti. A.A., şunları söyledi:

"Babamın gemide çalışması dolayısıyla her gemide bulunacağını bildiğim işaret yardım fişeklerinin son kullanma tarihlerinin geçmesi dolayısıyla yenilendiğini ve eskilerinin dağıtıldığını duydum. Bunlardan bir tanesini babam 6 ay kadar önce eve getirmişti. Olay günü saat 20.50 sıralarında ablam 'Ben bu işaret fişeğini merak ediyorum' dedi. İnternet üzerinden videolardan izlediğim kadarıyla nasıl kullanıldığını gördüm. Ben de bu malzemeyi alarak üst kapağın ipini çektim malzeme patlayarak bulunduğumuz balkondan hesaplayamadığım kadar metre yükselerek aşağı doğru inmeye başladı. Yanar vaziyetteydi, ineceği yerde söneceğini ve bir zarar vermeyeceğini düşündüm fakat işaret fişeği sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi. O alanda alevler büyüdü. 112'yi 6 kere aradım. Yangın olayıyla olay yerine intikal edildiğini söylediler. Ben olay yerini tam göremiyordum fakat seslerini, sirenlerini duyuyordum. Yangın yerine giderek tüple müdahalede bulunduk, olay yerinden ayrılırken yangın azalmıştı. Benim buradaki amacım bilinçli olarak yangın çıkarmak değildi. Pişmanım."

A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA