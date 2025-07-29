Alev Kapanında Bir Dehşet Anı Daha! Çığlık Çığlığa Yardım İstediler

4 gündür alevler mücadelenin devam ettiği Bursa'da korku dolu bir an daha yaşandı. Yangına müdahale etmeye çalışan görevliler alevlerin ortasında kaldı. O anları cep telefonuyla kayda alan kahramanlar, yardım istedi.

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Türkiye son bir haftadır farklı illerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, Bursa’da çıkan orman yangınına dördüncü günde de müdahale sürüyor.

Orman yangınını söndürmeye çalışırken alevler arasında kalan kahramanlara yenileri eklendi. Bir görevli, tahliye edilen Çamoğlu Mahallesi yolunda alevlerin ortasında kaldı.

Dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden görevli “Yangının arasında kaldık, Çamoğlu’nda. Yangının arasında kaldık” diyerek yardım istedi.

Alev Kapanında Bir Dehşet Anı Daha! Çığlık Çığlığa Yardım İstediler - Resim : 1

Kaydedilen görüntü yangının boyutunu ve zorlu koşulları yeniden gözler önüne serdi.

Öte yandan Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tophane yamaçlarında, 28 Temmuz gecesi saat 23.00 sularında havai fişek kaynaklı çıkan yangına ilişkin ise 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti. 28 Temmuz 2025 tarihinde havai fişek kullanarak yangına sebebiyet verdiği belirlenen şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yangın dün akşam 23.00 sularında Muradiye Devlet Hastanesi karşısındaki alanda kuru otları ve ağaçları tutuşturmuş, İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alınmıştı.

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Kaynak: DHA

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