Bursa'daki Yangında Skandal İfade! 'Bir Anlık Ruh Hali...'

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Türkiye’nin ormanları günlerdir alevlere teslim olurken, Bursa Osmaneli’nin Harmancık yolu üzerinde çıkan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına ilişkin ‘kasten orman yakma’ suçlamasıyla tutuklanan Ufuk Aytekin isimli şahsın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Aytekin’in savcılıktaki ifadesinde skandal sözlere imza attı. Aytekin “Bir anlık ruh haliyle, yolun kenarındaki ormanlık alanı yakmak istedim” dedi.

Orhaneli’de 26 Temmuz’da çıkan ancak kontrol altına alındıktan sonra 27 Temmuz’da yeniden alevlenen orman yangınında vatandaşlar ormanda kasasında benzin bidonu bulunan aracı fark etti. İhbar üzerine ekipler, sürücü Ufuk Aytekin’i, aracını önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalayıp gözaltına aldı. Aytekin’in aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, şüpheliyi linç etmek istedi. Kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirdi. Vatandaşlar, bacağında ve kolunda sargı bezleri olan şüphelinin orman yangını çıkarırken yaralandığını belirtti. Şüpheli ise kol ve bacağının evde yandığını söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

CEP TELEFONU YANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

Ormanda cep telefonu da yanmış halde bulunan Aytekin’in benzini aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin, aldığı 2 tane 5 litrelik pet şişedeki suyu, akaryakıt istasyonunun marketinin önünde duran saksılara döktüğü, ardından da benzin doldurup ayrıldığı görüldü. Emniyetteki işlemleri sürerken el swapı ve olay yerinde bulunan pet şişeden de parmak izi alınan Aytekin’in hava astsubay olarak girdiği ordudan FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Ufuk Aytekin, ‘Kasten orman yakma’ suçundan tutuklandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISINI REDDETTİ

Savcılıkta verdiği ifadede 2013 -2015 yılları arasında, İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim görerek mezun olduğunu, 2017 yılı başında Balıkesir 9'uncu Anajet Üstünde göreve başladığını söyleyen Aytekin, 2019 yılı Nisan ayında FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan gözaltına alındığını ve tedbiren görevden uzaklaştırıldığını, 2021 yılında da meslekten kesin olarak ihraç edildiğini belirtti. Terör örgütü ile bir bağlantısı olmadığını iddia eden Aytekin, “Şu anda herhangi bir terör örgütü ile herhangi bir bağlantım irtibatım ve iltisakım yoktur. Benim psikolojik sorunlarım vardır. Son bir aya kadar iki senedir psikiyatrik ilaçlar aldım” ifadelerini kullandı.

Aytekin ifadesinde 03 HK 184 plakalı aracın kendisine ait olduğunu ve iki hafta önce satın aldığını belirtti. Aytekin ifadesinde şu skandal ifadeleri kullandı:

21.30 sıralarında daha önce çalışmış olduğum Harmancık Bursa kara yolu üzerinden bulunan benzinlikten 2 adet 5 litre şişelerde bulunan suları aldım. Bu su şişelerini boşalttıktan sonra pompacıya verdim. 500 TL'lik benzini, 10 litrelik benzini aldım. Kesim motorlarında kullanılmak üzere, bu benzini satın aldım. Benim amacım orada çalışan görevlilere yardım etmekti. Benzin aldıktan sonra Çakmak Mahallesine yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek için gittim. Burada yardıma ihtiyaç olmayacağını anladığımda, Harmancık merkezden dönüş yoluna girdim. Kışmanlar köy yoluna girdiğimde bir anlık ruh haliyle, yolun kenarında bulunan ormanlık alanı yakmak istedim. Aynı zamanda köydeki ortamın karışmasını, köy sakinleri arasında kargaşa çıkmasını, anlamsız bir karışıklık olmasını istedim. Saat hatırladığım kadarı ile 22.30 sıralarıydı. Yol kenarından ormanlık alan içerisine 10 metre ilerledim. Bu ağaçlar hatırladığım kadarı ile çam ağaçlarıydı. Arabadan aldığım bir adet 5 litrelik bidondaki benzini ağaçların dibine döktüm. Diğer bidon arabada kaldı. Daha sonra çakmağı çaktım. Bu esnada bir anda ortalık alev aldı, ne olduğunu anlayamadım. Sol el bileğimde ve sol ayak bileğimde yanıklar meydana geldi. Bu esnada sağ cebimde bulunan telefon alevler arasına düştü. Ben de korkarak olay yerinden kaçtım. Bir anlık ruh haliyle ve gafletle bu olayı gerçekleştirdim. Olaydan sonra eve gittim.”

‘KARARI KENDİ BAŞIMA ALDIM’

Aytekin, ormanı yakmak için kimseden talimat almadığını kaydederken, “Ben tek başıma yaşarım. Benim terör örgütü ile bağlantım yoktur. Bu eylemi yaparken herhangi bir terör örgütünden talimat almadım. Bu eylemden ötürü çok pişmanım. Tamamen kendi başıma aldığım karar ile bu eylemi gerçekleştirdim. Bursa'nın diğer yerlerinde meydana gelen yangınlarda, bu yangınları birilerinin yapıp yapmadığını bilmiyorum. Birileri yapmış ise de ben bunları tanımıyorum. Kimseyle irtibatım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum” diye konuştu.

Mahkemede ‘cahillik yaptığını’ ve tutuksuz yargılanmak istediğini kaydeden Aytekin, ““Emniyette ve savcılıkta verdiğim ifademi tekrar ederim, orman yangını sürerken sadece yol kenarında tankerin olduğu bir yer, kısmi bir yer yaktım, cahillik olarak bunu yaptım, ortalık çok karışıktı, kafam da karışıktı, tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim” ifadesini verdiği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA