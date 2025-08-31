Öcalan’dan Barış Günü Açıklamasında 'Gerçek Barış' Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajı okundu.

"Barış ve demokrasi için mücadele edenlere…" sözleriyle başlayan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Barış ve demokratik çözüm çağrımız, sıradan bir siyasi hamle değil; stratejik bir adım ve tarihsel bir dönüm noktasıdır. Bu çağrıyla birlikte hem Türkiye’de hem de Ortadoğu genelinde, savaşların ve yıkımların yerini barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır."

'BARIŞ' VURGUSU

"Bu, yalnızca bir temenni değil; güçlü bir imkân ve ciddi pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir" denilen açıklama, "Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış; özgürlüğün, demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın bütün alanlarında vücut bulmasıyla mümkündür Bu toplumsal dönüşü.m, halklarımız için sadece bir hak değil; aynı zamanda önümüzdeki yeni dönemin temel görevidir. Halklarımızın mücadelesiyle barış, demokrasi ve özgürlük değerleri mutlaka kökleşecek, toplumsal yaşamda karşılığını bulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

'ARTIK BU ÜLKE BARIŞI GÖREVİ OLARAK GÖRENLERİN YURDU OLACAK'

"Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır" ifadesini kullanan Öcalan, mesajının devamında şunları kaydetti: "1 Eylül vesilesiyle halklarımızı bu tarihi göreve sahip çıkmaya, barış ve özgürlük yürüyüşünü daha da büyütmeye çağırıyorum. Herkesin bu dönemin ciddiyetini kavrayarak kendini gözden geçireceğine ve barışın ruhuna uygun hareket edeceğine olan inancımla hepinizi bitmeyen sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

Kaynak: Haber Merkezi