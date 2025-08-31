Öcalan’dan Barış Günü Açıklamasında 'Gerçek Barış' Mesajı

İstanbul’da 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajı okundu. Mesajda, “Gerçek barış; özgürlüğün, demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın bütün alanlarında vücut bulmasıyla mümkündür” ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme:
Öcalan’dan Barış Günü Açıklamasında 'Gerçek Barış' Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajı okundu.

"Barış ve demokrasi için mücadele edenlere…" sözleriyle başlayan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Barış ve demokratik çözüm çağrımız, sıradan bir siyasi hamle değil; stratejik bir adım ve tarihsel bir dönüm noktasıdır. Bu çağrıyla birlikte hem Türkiye’de hem de Ortadoğu genelinde, savaşların ve yıkımların yerini barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır."

'BARIŞ' VURGUSU

"Bu, yalnızca bir temenni değil; güçlü bir imkân ve ciddi pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir" denilen açıklama, "Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış; özgürlüğün, demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın bütün alanlarında vücut bulmasıyla mümkündür Bu toplumsal dönüşü.m, halklarımız için sadece bir hak değil; aynı zamanda önümüzdeki yeni dönemin temel görevidir. Halklarımızın mücadelesiyle barış, demokrasi ve özgürlük değerleri mutlaka kökleşecek, toplumsal yaşamda karşılığını bulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

'ARTIK BU ÜLKE BARIŞI GÖREVİ OLARAK GÖRENLERİN YURDU OLACAK'

"Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır" ifadesini kullanan Öcalan, mesajının devamında şunları kaydetti: "1 Eylül vesilesiyle halklarımızı bu tarihi göreve sahip çıkmaya, barış ve özgürlük yürüyüşünü daha da büyütmeye çağırıyorum. Herkesin bu dönemin ciddiyetini kavrayarak kendini gözden geçireceğine ve barışın ruhuna uygun hareket edeceğine olan inancımla hepinizi bitmeyen sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

'Süreç' Komisyonu İmralı'ya Gidecek mi? Partilerin Tutumları Belli Oldu'Süreç' Komisyonu İmralı'ya Gidecek mi? Partilerin Tutumları Belli OlduSiyaset
DEM Parti Heyeti'nden 'İmralı' Açıklaması: 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti'DEM Parti Heyeti'nden 'İmralı' Açıklaması: 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Abdullah Öcalan
Son Güncelleme:
Boğaziçi'ndeki Cinayet Tüm Türkiye'yi Sarstı! 15 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü, Geçmişi Dehşete Düşürdü 15 Yaşındaki Öldürdü, Geçmişi Dehşete Düşürdü
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yılın Transfer Çalımı! Mourinho Sonrası Ali Koç Düğmeye Bastı: İki Yıldızı Birden Getiriyor Fenerbahçe'den Galatasaray'a Çalım
Şanlıurfa’da Şok Görüntüler! İnşaat İşçileri Ortalığı Birbirine Kattı, 2 Kişi Yaralandı Şanlıurfa’da Şok Görüntüler! 2 Kişi Hastanelik Oldu
Su Bidonlarını Şimdiden Doldurun! İzmir'in 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Bu Acının Tarifi Yok... Kral Kaybedersin'in Özlem'i Nilperi Şahinkaya Annesini Kaybetti! 'Sensiz Ne Yapacağım' Aldığı Acı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü