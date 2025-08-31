Şanlıurfa’da Şok Görüntüler! İnşaat İşçileri Ortalığı Birbirine Kattı, 2 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavga kameralara yansıdı. Kavgada 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yapımı süren Göbeklitepe Konutları şantiyesinde dün öğleden sonra iddiaya göre, şantiyede çalışan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Vatandaşların araya girmeye çalışmasına rağmen taraflar uzun süre birbirine saldırmaya devam etti.
2 İŞÇİ YARALANDI
Kavgada yaralanan 2 işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntülerde işçilerin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, çevredekilerin ise kavgayı ayırmakta zorlandığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: