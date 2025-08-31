Şanlıurfa’da Şok Görüntüler! İnşaat İşçileri Ortalığı Birbirine Kattı, 2 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavga kameralara yansıdı. Kavgada 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yapımı süren Göbeklitepe Konutları şantiyesinde dün öğleden sonra iddiaya göre, şantiyede çalışan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Vatandaşların araya girmeye çalışmasına rağmen taraflar uzun süre birbirine saldırmaya devam etti.

Şanlıurfa’da Şok Görüntüler! İnşaat İşçileri Ortalığı Birbirine Kattı, 2 Kişi Yaralandı - Resim : 1

2 İŞÇİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 2 işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Şanlıurfa’da Şok Görüntüler! İnşaat İşçileri Ortalığı Birbirine Kattı, 2 Kişi Yaralandı - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerde işçilerin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, çevredekilerin ise kavgayı ayırmakta zorlandığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa İnşaat
Son Güncelleme:
Boğaziçi'ndeki Cinayet Tüm Türkiye'yi Sarstı! 15 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü, Geçmişi Dehşete Düşürdü 15 Yaşındaki Öldürdü, Geçmişi Dehşete Düşürdü
Denizcilerin Korkulu Rüyasıydı: Zehirli İstilacı Tür Yok Olmaya Başladı Zehirli İstilacı Tür Yok Olmaya Başladı
Volkan Demirel 'Hazırım' Deyip Fenerbahçe'ye Dönüş Şartını Açıkladı: O Gelirse Ben De Olurum! Fenerbahçe'ye Gelme Şartını Açıkladı
Üç İlde Birden Kızıl Alarm! Alevler Sönmüyor… 3 Gündür Süren Yangına Müdahale Devam Ediyor 3 Gündür Süren Yangına Müdahale Devam Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Bu Acının Tarifi Yok... Kral Kaybedersin'in Özlem'i Nilperi Şahinkaya Annesini Kaybetti! 'Sensiz Ne Yapacağım' Aldığı Acı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü