Dünyanın Gözü Bu Gemide! Gazze'ye Umut Taşıyan Global Sumud Yola Çıktı

“Tarihin En Büyük Dayanışma Girişimi” olarak adlandırılan Greta Thunberg isimli insani yardım filosu, Gazze için yola çıktı.

Filo organizatörleri, bu girişimin temel amacının "Gazze’ye insani yardım koridoru açmak ve Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmak" olduğunu vurgularken, kaç geminin katılacağı ve kesin kalkış saatinin henüz netleşmediği belirtildi.

Gemilerin Gazze kıyılarına Eylül ayının ortasında ulaşması hedeflenirken filoda İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de yer alacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Barselona’da konuşan Brezilyalı aktivist Thiago Avila, bu misyonun bugüne kadar gerçekleştirilen tüm benzer girişimlerden daha geniş kapsamlı olduğunu belirterek, “Bu, tarihin en büyük dayanışma misyonu olacak” dedi.

Filoda sadece Thunberg değil; Avrupa Parlamentosu üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da yer alıyor.

Organizatörler ayrıca, 4 Eylül tarihinde Tunus başta olmak üzere birçok Akdeniz limanından destek gemilerinin yola çıkacağını, aynı gün dünya genelinde 44 ülkede Filistin'le dayanışma gösterileri düzenleneceğini açıkladı.

MADLEEN ADLI YELKENLİ ENGELLENMİŞTİ

İsrail yönetimi daha önce Global Sumud Filosu’nun Haziran ve Temmuz aylarındaki iki girişimini engellemişti. Haziran'da “Madleen” adlı yelkenliyle Gazze’ye ulaşmaya çalışan 12 aktivist gözaltına alınıp sınır dışı edilirken, Temmuz’da 21 kişiyi taşıyan “Handala” adlı tekne ise Gazze’ye yaklaşamadan durdurulmuştu.

Kaynak: ANKA