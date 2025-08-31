Boksör Oral Arslan Vefatının 5. Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

Türk boks camiasının başarılı antrenörü ve sporcusu Oral Arslan, vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anıldı.

Boksör Oral Arslan Vefatının 5. Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı
Türk boks camiasının başarılı antrenörü ve sporcusu Oral Arslan, vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anıldı.

Anma programına Elazığ Boks İl Temsilcisi Cemil Döndü, Elazığ Emniyet Müdür Yardımcısı Seydi Ertekin, Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Çınar, antrenörler, sporcular ve aile yakınları katıldı.

Oral Arslan’ın Elazığ boksu için çok önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Boks İl Temsilcisi Cemil Döndü, "Oral Arslan aramızdan ayrılalı 5 yıl oldu ama acısı dün gibi aklımızdadır. Biz yaşadığımız sürece Allah güç verdikçe kabrini ziyaret edeceğiz. Yüce Allah’tan Oral kardeşime bir kez daha rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA

