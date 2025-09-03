Bolu'da Şüpheli Koku 9 Polisi Hastanelik Etti!

Bolu’da, bir aracın yakıt deposunda bulunan şüpheli maddeyi inceleyen 9 polis, yayılan kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Polislerden 2’si yoğun bakımda tutuluyor.

Son Güncelleme:
Bolu'da Şüpheli Koku 9 Polisi Hastanelik Etti!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti üzerinde yaptıkları uygulamada yabancı plakalı bir aracı durdurdu. Araçta gerçekleştirilen aramada benzin deposunda şüpheli bir maddeye rastlandı. Maddenin incelenmesi sırasında polisler yoğun kokudan etkilenince, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde, 3 personelimizin serviste, 3 personelimizin ise ayakta tedavileri devam etmekte olup, 1 personelimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

Kaynak: AA

Etiketler
Polis Bolu
Son Güncelleme:
Güneşte Duran Pet Şişeden Su İçince Bakın Ne Oluyor Güneşte Duran Pet Şişeden Su İçince Bakın Ne Oluyor
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlıktan ‘45’ Gün Uyarısı Yapıldı: Başvuru Yapmayanların Arazileri Alınıp Kiraya Verilecek Tapu Sahiplerine '45 Gün' Uyarısı
Afyonkarahisar'daki Cinayete İlişkin 3 Kişi Tutuklandı Afyonkarahisar'daki Cinayete İlişkin 3 Kişi Tutuklandı
Bitlis'te Park Yeri Kavgası Can Aldı Bitlis'te Park Yeri Kavgası Can Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara’yı Saran Duman Korkuttu: Gerçek Başka Çıktı Ankara’yı Saran Duman Korkuttu... Gerçek Başka Çıktı
Gerilim Yükseliyor: ABD Karayipler’de Gemi Vurdu Gerilim Yükseliyor... ABD Karayipler’de Gemi Vurdu
Afyonkarahisar'daki Cinayete İlişkin 3 Kişi Tutuklandı Afyonkarahisar'daki Cinayete İlişkin 3 Kişi Tutuklandı
İzmir’de Vicdanları Sızlatan Görüntü! Çocuklar Korumaya Alındı Vicdanları Sızlatan Görüntü! Çocuklar Korumaya Alındı
Bolu'da Şüpheli Koku 9 Polisi Hastanelik Etti! Bolu'da Şüpheli Koku 9 Polisi Hastanelik Etti!