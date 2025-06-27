Hortum Prefabrik Evi Havaya Uçurdu: O Anlar Kamerada

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ABD’nin Florida eyaletinde çıkan şiddetli hortum, Largo kentinde büyük yıkıma neden oldu. Ranchero köyü yakınlarında meydana gelen hortumda bir prefabrik evin yerden havalanarak savrulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

EVİN İÇİNDE YUVARLANDI

Görüntülerde, hortumun etkisiyle yerinden kopan evin saniyelerce havada kaldığı ve çevreye savrulduğu görülüyor. Olay anında evde bulunan 76 yaşındaki bir kadının içeride yuvarlandığı ve çeşitli eşyalara çarptığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Largo İtfaiye Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, hortum nedeniyle bölgedeki onlarca evin ciddi hasar aldığı belirtildi. Yetkililer, olayın ardından hasar tespit çalışmalarına başladı.

SU HORTUMLARI OLUŞTU

Öte yandan Tampa Körfezi yakınlarındaki Manatee County açıklarında aynı gün iki su hortumu gözlemlendi. Uzmanlar, bölgede su hortumlarının zaman zaman görüldüğünü ancak aynı anda iki hortumun oluşmasının "oldukça nadir" bir olay olduğunu ifade etti. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), hortumlarla ilgili olarak halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Meteorologlar, yaz aylarında tropikal koşullarda ani ve güçlü hava olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekti. Yetkililer, bölge halkına zararın büyümemesi adına gerekli tedbirlerin alınmasını ve hasarlı yapılardan uzak durulmasını tavsiye etti.

Kaynak: İHA