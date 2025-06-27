Evini Mezarlığa Çeviren 'Twitter Katili'ne Yıllar Sonra Ceza! Japonya’da Bir İlk… Tüm Dünya Bu Olayı Konuşmuştu

Japonya’da 2017 yılında sosyal medyadan tanıştığı 9 kişiyi canice katledip parçalara ayıran, ‘Twitter katili’ olarak bilinen 34 yaşındaki Takahiro Shiraishi idam edildi. Japonya’da Başbakan Shigeru Ishiba'nın geçen Ekim ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez bir idam cezasını uygulandı.

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Evini Mezarlığa Çeviren 'Twitter Katili'ne Yıllar Sonra Ceza! Japonya’da Bir İlk… Tüm Dünya Bu Olayı Konuşmuştu
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2017 yılında Japonya'da internet üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldüren ve "twitter katili" olarak bilinen 34 yaşındaki Takahiro Shiraishi evine yapılan polis baskınıyla tutuklanmıştı.

Evini Mezarlığa Çeviren 'Twitter Katili'ne Yıllar Sonra Ceza! Japonya’da Bir İlk… Tüm Dünya Bu Olayı Konuşmuştu - Resim : 1

Shiraishi'nin Kanagawa eyaletindeki Zama şehrinde bulunan 13,5 metrekarelik dairesinde kutularda saklanan 9 insan kafası, ceset parçaları ve 240 kemik ele geçirilmişti.

Evini Mezarlığa Çeviren 'Twitter Katili'ne Yıllar Sonra Ceza! Japonya’da Bir İlk… Tüm Dünya Bu Olayı Konuşmuştu - Resim : 2

Shiraishi'nin sekiz genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu, kaybolan kadınlardan birinin tanıdığı bir erkeği de kadınlarla birlikte öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Takahiro Shiraishi’nin idam cezası infaz edildi.

Evini Mezarlığa Çeviren 'Twitter Katili'ne Yıllar Sonra Ceza! Japonya’da Bir İlk… Tüm Dünya Bu Olayı Konuşmuştu - Resim : 3

'İDAM EDİLMESİ TALİMATINI VERDİM'

Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Adalet Bakanı Keisuke Suzuki, 2021 yılında kesinleşen idam cezasının infaz kararını kendisinin verdiğini belirterek, şunları söyledi: Dikkatli bir değerlendirmenin ardından mahkumun idam edilmesi talimatını verdim.

Evini Mezarlığa Çeviren 'Twitter Katili'ne Yıllar Sonra Ceza! Japonya’da Bir İlk… Tüm Dünya Bu Olayı Konuşmuştu - Resim : 4

Japonya, mevcut Başbakan Shigeru Ishiba'nın geçen Ekim ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez bir idam cezasını uygulamış oldu.

Evini Mezarlığa Çeviren 'Twitter Katili'ne Yıllar Sonra Ceza! Japonya’da Bir İlk… Tüm Dünya Bu Olayı Konuşmuştu - Resim : 5

Kaynak: İHA

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