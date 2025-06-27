Evini Mezarlığa Çeviren 'Twitter Katili'ne Yıllar Sonra Ceza! Japonya’da Bir İlk… Tüm Dünya Bu Olayı Konuşmuştu

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2017 yılında Japonya'da internet üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldüren ve "twitter katili" olarak bilinen 34 yaşındaki Takahiro Shiraishi evine yapılan polis baskınıyla tutuklanmıştı.

Shiraishi'nin Kanagawa eyaletindeki Zama şehrinde bulunan 13,5 metrekarelik dairesinde kutularda saklanan 9 insan kafası, ceset parçaları ve 240 kemik ele geçirilmişti.

Shiraishi'nin sekiz genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu, kaybolan kadınlardan birinin tanıdığı bir erkeği de kadınlarla birlikte öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Takahiro Shiraishi’nin idam cezası infaz edildi.

'İDAM EDİLMESİ TALİMATINI VERDİM'

Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Adalet Bakanı Keisuke Suzuki, 2021 yılında kesinleşen idam cezasının infaz kararını kendisinin verdiğini belirterek, şunları söyledi: Dikkatli bir değerlendirmenin ardından mahkumun idam edilmesi talimatını verdim.

Japonya, mevcut Başbakan Shigeru Ishiba'nın geçen Ekim ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez bir idam cezasını uygulamış oldu.

Kaynak: İHA