ABD'den İran'a 30 Milyar Dolarlık Teklif! Arapları da Devreye Soktu

ABD Başkanı Trump yönetiminin, tansiyonu düşürmek ve İran’ı müzakere masasına çekmek için dikkat çeken bir teklifte bulunduğu iddia edildi. ABD'nin, İran ile “sivil nükleer programlar” için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yardım planı üzerinde görüştüğü öne sürüldü. İddiaya göre bu paranın kaynağının da Arap ortaklardan geleceği belirtildi.

ABD'den İran'a 30 Milyar Dolarlık Teklif! Arapları da Devreye Soktu
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İsrail-İran savaşı 12 günün sonunda ateşkesle sonuçlanırken, tüm dünya Orta Doğu'da yaşananlara odaklandı. Son olarak CNN, İran ile İsrail arasında gerilim ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan kriz sırasında ve ateşkesin duyurulmasından sonraki süreçte ABD'nin İran ile görüşmeye devam ettiğini aktardı.

CNN'e konuşan kaynaklar, görüşmelerde İran'ı müzakere masasına oturtmak için çeşitli tekliflerin sunulduğunu belirtirken, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısı öncesinde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Körfez ülkelerinden ortaklar arasında yapılan toplantıda konuyla ilgili ayrıntıların ele alındığını iddia etti.

'PARA ARAPLARDAN GELECEK'

Kaynaklar, toplantıda görüşülen şartlardan birinin İran'a uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen, sadece sivil enerji üretimini hedefleyen yeni bir nükleer program için yaklaşık 20 ila 30 milyar dolarlık yardım yapılması olduğunu ve bu paranın Arap ortaklardan gelmesinin planlandığını da ileri sürdü.

ABD'den İran'a 30 Milyar Dolarlık Teklif! Arapları da Devreye Soktu - Resim : 1

Diğer yandan kaynaklar, sunulan diğer teklifler arasında İran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve Tahran'ın hali hazırda yabancı banka hesaplarında bulunan ve serbestçe kullanması kısıtlanan 6 milyar dolara erişimine izin verilmesinin yer aldığını söyledi.

Fordo Nükleer Tesisi'nin uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen programla değiştirilmesi için İran'a ödeme yapılması fikri üzerinde durulduğunu öne süren kaynaklar, "farklı kişiler tarafından ortaya atılan çok sayıda fikir olduğunu ancak İran'ın bu teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceğinin bilinmediğini" öne sürdü.

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Kaynak: AA

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