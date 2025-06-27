İran'dan Sonra Şimdi de Lübnan... İsrail'den Bir Hava Saldırısı Daha

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İran ile arasında savaş sonrası ateşkese vara İsrail, bu kez de Lübnan'a hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye kenti kırsalındaki Ali et-Tahir ormanlık alanları, Kefertebnit tepeleri ve yukarı Nabatiye bölgesini hedef alan bir dizi şiddetli hava saldırısı gerçekleştirdi.

Savaş uçaklarından atılan vakum füzeleri nedeniyle yaşanan patlamaların büyük bir gürültüye yol açtığı aktarıldı. Haberde, saldırıdan yaklaşık on dakika sonra İsrail uçaklarının aynı bölgeye ikinci bir yoğun bombardıman daha gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırılar sonrası duruma ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İSRAİL ORDUSUNDAN İLK AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, "İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının, Lübnan’ın güneyinde Bufur Tepesi bölgesinde Hizbullah tarafından ateş ve savunma düzeninin yönetimi için kullanıldığı" iddia edilen bir tesisi bombaladığı ifade edildi.

Bombalandığı belirtilen tesisin, önemli bir yer altı projesinin parçası olduğu iddia edilirken, saldırıda tamamen devre dışı bırakıldığı iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu, Hizbullah’ın bölgedeki terör altyapısını yeniden inşa etme girişimlerini önceden tespit etti ve bu kapsamda söz konusu tesisleri hedef aldı” denildi.

Kaynak: AA