Pentagon'un İran Raporunu Kim Sızdırdı? Flaş Açıklama

İsrail ve ABD'nin 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından Pentagon'a ait gizli bir istihbarat raporunun sızdırılması Washington'da krize yol açtı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, raporun basına sızdırılmasına ilişkin FBI ile soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Pentagon'un İran Raporunu Kim Sızdırdı? Flaş Açıklama
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13 Haziran'da İsrail'in başlattığı ve ABD'nin B-2 bombardıman uçaklarıyla destek verdiği saldırılarda İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri hedef alındı. Saldırının ardından sızdırılan ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi (DIA) raporuna göre, yer altındaki tesisler ciddi bir zarar görmedi ve İran'ın nükleer programı yalnızca birkaç aylık bir duraksamanın ardından yeniden başlayabilecek durumda.

Sızan rapor ABD basınında geniş yer bulurken, Başkan Donald Trump gelişmeleri "tarihin en başarılı askeri operasyonunu karalamaya yönelik çabalar" olarak nitelendirdi.

Pentagon'un İran Raporunu Kim Sızdırdı? Flaş Açıklama - Resim : 1

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin Pentagon'un istihbarat kurumu tarafından hazırlanan gizli raporun basına sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hegseth, raporun "çok gizli" sınıfında olduğunu vurgularken, medyada çıkan haberlerin "siyasi amaçlarla" yayımlandığını öne sürdü.

Hegseth, sızdırılan değerlendirmenin sadece iç kullanım için hazırlandığını belirterek, "CNN ve diğer medya kuruluşları çok başarılı bir başkanı karalamaya çalışıyor" dedi.

Hegseth, İran'daki hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ve nükleer altyapının ciddi şekilde yok edildiğini savundu. Rapora rağmen İran'ın nükleer programının hala aktif olduğunu ima eden haberlere tepki gösteren Hegseth, "Fordo'daki durumu anlamak istiyorsanız, kürekle derine inmeniz gerekir. Çünkü İran'ın nükleer programı yok edildi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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