Elazığ'da Dehşet! Başkomiser, Eşiyle Evde Yakaladığı Jandarmayı Öldürdü

Elazığ’da Başkomiser Metin K., evinde eşiyle birlikte gördüğü jandarma personelini ateş ederek öldürdü. Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda meydana geldi. Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Öksüm’ü görünce tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Öksüm’e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Öksüm yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öksüm’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Öksüm’ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Metin K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA